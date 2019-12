Forza Italia | Berlusconi boccia l’associazione di Carfagna ‘Voce libera’ | “Inutile e

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) C’è chi la considera come un primo passo verso una futura scissione, al di là delle smentite della diretta interessata, la fondatrice Mara. Di certo, la nuova associazione ‘Voce libera’ della vicepresidente della Camera non avrà la benedizione di Silvio. Tanto che il presidente azzurro l’ha giàta alla vigilia della sua presentazione. “Ho avuto da Maral’offerta della presidenza onoraria della sua associazione ma ho detto di no, perché in un partito libero, aperto al confronto credo sia inutile far nascere un’associazione che finisce per essere una corrente politica nel partito e che finisce per dividere il partito stesso”, ha detto l’ex premier alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa al Tempio di Adriano a Roma L'articolol’associazione ...

NicolaMorra63 : A #ViboValentia, in #Calabria, in tante regioni d'Italia ed all'estero si è palesata la forza dello Stato SGOMINAND… - Agenzia_Ansa : #Ndrangheta, maxiblitz dei Carabinieri: 334 arresti. Coinvolto anche l'avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia… - petergomezblog : Taglio parlamentari, Forza Italia guida la coalizione dei salva poltrone. Firmano per il referendum pure 7 Pd, 3 M5… -