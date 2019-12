Forza e Coraggio | il rinforzo in mediana arriva dall’Eccellenza abruzzese

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoLaannuncia l’arrivo di un nuovoper la rosa di mister Liccardi: si tratta di Renzo Zippilli, Classe ’99, Zippilli è un centrocampista chedall’Acqua e Sapone, formazione di Eccellenza, con la quale ha disputato questo inizio di stagione; per lui presenze anche in Serie D con la maglia del Pineto Calcio. Unsi giovane per ladellama che, visti i precedenti campionati disputati, potrà portare anche una giusta dose di esperienza per il campionato di Promozione. Il ragazzo è già a disposizione di mister Liccardi e del suo staff e potrà debuttare con la nuova maglia dopo la pausa natalizia. L'articolo, ilindall’Eccellenzaproviene da Anteprima24.it.

