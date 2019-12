Fortnite | al via l' evento Mezz' Inverno che vi regala skin ogni giorno

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L'diè incominciato all'interno die troveretee nuove sfide ad attendervi. Epic Games ha svelato nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci da questo. Chiunque può partecipare gratuitamente, cliccando sul fiocco di neve nella lobby di gioco, disponibile da ora fino al 2 gennaio., per 14 giorni, potrete scartare un nuovo regalo al rifugio. Al suo interno troverete due costumi, due deltaplani, due picconi, due coperture, un'emote e altro, tutti esclusivi per la festa didi quest'anno. Se per strada vi perderete qualche regalo, niente paura, perché avrete tempo fino al 7 gennaio per riscattare tutto.Che feste sarebbero senza qualche paio di calzini? Appese al caminetto del rifugio troverete inoltre delle calze piene di ricompense da sbloccare. Guardate nella vostra calzaper una nuova sfida da completare per ottenere ...

