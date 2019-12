Fiorentina-Roma venerdì | ore 20 | 45 | Montella deve vincere per salvare la panchina

Leggi la notizia su firenzepost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Una sconfitta con la, dopo il pareggio strappato al 93' con l'Inter, potrebbe anche indurre la dirigenza dellaa cambiare allenatore.sente la partita. Vuole evincerla, per la squadra e per se stesso. Non sarà semplice e sarà anche particolare visto che dall'altra parte ci sarà un'avversaria che non può essere come tutte le altre per lui

FiorentinaUno : ANT, Raccolta fondi in occasione di Fiorentina-Roma - Drugo123 : RT @MatteoDiavoloFe: - Mediagol : #Fiorentina-#Roma, l'analisi di Lulù Oliveira: 'Ai giallorossi serve continuità, Montella rischia il posto'… -