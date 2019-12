Fiorentina | pochi spazi al centro | si passa da Lirola e Dalbert

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019)hanno effettuato cross a profusione in-Inter. I viola hanno attaccato soprattutto così Nonostante la soddisfazione per il pareggio raggiunto all’ultimo, lacontro l’Inter è stata sterile per la maggior parte del match. Nonostante un evidente dominio territoriale, non arrivavano pericoli, si sbatteva in continuazione contro la difesa dell’Inter. Come spesso accade, quando non ci sonoalsisoprattutto dalle corsie esterne. Così è avvenuto in-Inter, conche hanno effettuato cross a ripetizione (21 complessivi da loro due). La slide sopra mostra lo scaglionamento tipo, con gli esterni molto alti e l’Inter schiacciata. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Smalling più no che sì: pochi cambi contro la Fiorentina - andrea_pecchia : #FiorentinaRoma: sarà #Orsato l'arbitro della gara. Permaloso come pochi. #ASRoma #19dicembre - AhernandezS89 : RT @ilRomanistaweb: #Smalling più no che sì: pochi cambi contro la #Fiorentina Di @gabrielefasan #IlRomanista #ASRoma #FiorentinaRoma http… -