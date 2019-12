Fiorentina: i compiti di Pulgar nel 352 (Di giovedì 19 dicembre 2019) La Fiorentina gioca col doppio mediano, ossia Pulgar e Badelj. Si forma un pentagono arretrato nella prima impostazione Montella sta dando fiducia al 352, facendo giocare la Fiorentina con il doppio mediano (Pulgar e Badelj). Nella slide sopra, si vede lo scaglionamento tattico dei viola nella prima impostazione. Si forma una sorta di pentagono arretrato, formato dai tre difensori e dai due centrocampisti. In tal modo, l’uscita del pallone migliora, perché hai un doppio riferimento in mezzo. Castrovilli resta invece più avanzato, in una posizione maggiormente offensiva Leggi su Calcionews24.com

Leggi la notizia su calcionews24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fiorentina compiti