Fiorentina | Chiesa non ce la fa | out dai convocati per la Roma

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019)non prenderà parte alla sfida casalinga dellacontro la: il comunicato del club e le condizioni dell’attaccante Federiconon scenderà in campo al Franchi in occasione di. I problemi fisici del giovane prodigio della formazione toscana hanno impedito a Montella di convocarlo. Ecco il comunicato dei gigliati: «Il calciatore Federicoè stato sottoposto ieri ad accertamenti diagnostici che hanno escluso problematiche capsulo-ligamentose. L’atleta non ha potuto essere comunque convocato per la gara di domani a causa del persistere della sintomatologia dolorosa a carico della caviglia destra, dovuta all’infortunio rimediato nella gara di campionato contro l’Inter». Leggi su Calcionews24.com

spaziocalcio : I convocati della #Fiorentina per la partita contro la #Roma di domani #FiorentinaRoma #SerieA - romanewseu : #FiorentinaRoma, i convocati di #Montella: ok #Castrovilli, out #Chiesa #RomanewsEu #ASRoma #SerieA… - _micheela : RT @SkySport: ? #UltimOra #Fiorentina ? #Chiesa non convocato per la partita con la #Roma ?? L'attaccante ha ancora dolore alla caviglia #S… -