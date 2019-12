Fincantieri: Monti, ‘da 2023 anche Palermo costruirà navi da crociera’ (Di giovedì 19 dicembre 2019) Palermo, 19 dic. (Adnkronos) – “Fincantieri costruirà navi da crociera anche nel porto di Palermo. A partire dal 2023 una delle navi in portafoglio ordini del gruppo cantieristico italiano, sarà realizzata a Palermo, in conseguenza di un intervento massiccio deliberato dall’Autorità portuale sul bacino di carenaggio e sull’intenzione di dare vita a un sistema di filiera indispensabile per supportare la costruzione di una grande unità passeggeri”. Lo ha annunciato il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale Pasqualino Monti a conclusione del convegno ‘Noi, il Mediterraneo’ organizzato a Palermo. L'articolo Fincantieri: Monti, ‘da 2023 anche Palermo costruirà navi da crociera’ Meteo Web.

