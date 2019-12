Fiamme nell’Artico, in Amazzonia e in Australia: il 2019 ha davvero prodotto una stagione degli incendi eccezionale? (Di giovedì 19 dicembre 2019) Con la grande attenzione che i media del mondo hanno dedicato agli incendi senza precedenti nell’Artico nel corso dell’estate 2019, seguiti dai devastanti roghi in Amazzonia, sono cresciute le preoccupazioni sullo stato del pianeta dal punto di vista degli incendi. Ma sebbene alcune regioni abbiano visto incendi molto intensi provocare tanto inquinamento, altre (per esempio, Europa e Africa meridionale) in realtà hanno sperimentato una minore attività rispetto all’inizio del secolo. Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) utilizza le osservazioni satellitari della Terra per monitorare continuamente l’attività degli incendi nel mondo, confrontarla con i valori medi del 2003-2018 e fornire stime giornaliere dell’inquinamento prodotto. Questo articolo sottolinea l’attività degli incendi emersa dal monitoraggio di CAMS durante il 2019. Nelle prime settimane del 2019, ...

