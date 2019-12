Festival di Sanremo | Fiorello | “Jovanotti non sarà”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ormai manca veramente poco al prossimodi. Poche ore fa Amadeus ha annunciato di aver completato la rosa dei big che saranno in gara per l’edizione del 2020. “Fosse per me mi sarei trasferito agià due mesi fa. I giovani sono stati il mio primo pensiero, volevo ripartire da loro, per dare vita a unche rispetti la tradizione e guardi alla realtà discografica“, ha detto il conduttore in conferenza stampa. Intanto peròha annunciato che, al contrario di quanto detto in precedenza, Jovanotti non ci sarà. Niente Jovanotti alDurante la puntata di VivaAsiago 10,ha annunciato: “Ragazzi ho uno scoop. C’è una cosa che nessuno sa: Jovanotti non sarà al. Perché deve partire e rilassarsi, va a fare un giro in bicicletta in Perù. Non è una gag, è vera. Parte il 2 febbraio, ilinizia il 4. Quindi non può venire”. I ...

wiwibloggs : Italian media report that the preliminary list of #Sanremo 2020 artists includes #Eurovision 2017 singer Francesco… - fanpage : Festival di # #Sanremo, scontrini falsi per gonfiare le spese: nei guai dipendenti Rai - LecceSette : Sanremo 2020: Al Bano e Romina saranno ospiti del Festival -