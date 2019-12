Festival di Sanremo | Amadeus ha deciso | quest’anno sarà così La scommessa del conduttore

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ildiè sempre più vicino. E ile direttore artisticoha un bel po’ da fare in questo periodo. Tra la scelta dei cantanti in gara, la scelta dei big e delle vallette che lo affiancheranno, non ha un attimo di tempo. La 70esima edizione deldella canzone italiana è alle porte e, in questo periodo, se ne parla un bel po’. Da giovedì 19 dicembre si alza ufficialmente il sipario sulla manifestazione. Ma non iniziava a febbraio? Esatto. Ma giovedì ciuna grande festa per l’azienda di Viale Mazzini e per i suoi testimonial ma ciancheGiovani. Ovviamente al party non potranno mancareche, di, è ile direttore artistico poi Fiorello. E ancora: Carlo Conti, Pippo Baudo, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, cioè il quintetto cheha scelto come giuria televisiva della gara di...

