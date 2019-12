Ferzan Özpetek | Un bimbo ha bisogno della madre

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Francesca Bernasconi Il regista omosessuale sostiene l'importanzafigura femminile per un bambino: "Non voglio toglierla di mezzo", il regista omosessuale turco molto noto in Italia, da qualche settimana è impegnato tra interviste e trasmissioni, per parlare del suo ultimo film, uscito oggi nelle sale cinematografiche. Si intitola La Dea Fortuna e racconta la storia di una coppia gay, interpretata da Edoardo Leo e Stefano Accorsi, che si trova a dover accudire la figlia di un'amica.non è nucvo a queste tematiche, con cui si dimostra vicino al mondo omosessuale e, in generale, Lgbt. In diverse interviste, effettuate negli ultimi giorni, ha spiazzato una frase pronunciata dal regista. Qualche giorno fa,era ospite del programma su La7 L'aria che tira, condotto da Myrta Merlino: "Ha mai avuto voglia di un figlio?", gli chiede la ...

