Fenerbahce Istanbul-Civitanova oggi in tv: orario d’inizio, programma e streaming Champions League volley 2020 (Di giovedì 19 dicembre 2019) oggi giovedì 19 dicembre si gioca Fenerbahce Istanbul-Civitanova, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di volley maschile. La Lube sarà impegnata in questa difficile trasferta in Turchia, i freschi Campioni del Mondo andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva nella massima competizione europea ma non sarà semplice espugnare il Buhan Felek Salonu dove i padroni di casa cercheranno l’impresa dopo aver costretto Trento al tie-break settimana scorsa. I Campioni d’Europa, reduci dal successo sul campo di Padova che è valso il titolo d’inverno in SuperLega, proveranno a replicare la vittoria ottenuta nella tana del Budejovice giovedì scorso. Segui Fenerbahce-Civitanova in diretta streaming su DAZN La compagine marchigiana si affiderà alle stelle Osmany Juantorena, Yoandy Leal e Bruninho per avere la meglio contro ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fenerbahce Istanbul