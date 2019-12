Feltri contro Andrea Scanzi | “Convinto di essere un campione”

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Vittorionon ha usato mezzi termini e ha sferrato un nuovo attacco nei confronti di: “E’ convinto diun campione come Leo Messi. Chiamate gli infermieri. Non sta in piedi e si aggrappa al fisco, l’unica sua risorsa dialettica” recita il messaggio che il direttore di Libero ha indirizzato al giornalista. A me è simpatico, è talmente intelligente e fuori di testa che assomiglia a un testicolo — Vittorio(@v) December 18, 2019 VittorioSu Twitter,ha ulteriormente rincarato la dose: “A me è simpatico, è talmente intelligente e fuori di testa che assomiglia a un testicolo” ha scritto il diretto scatenando le polemiche sul web per i suoi modi forti e irriverenti. La querelle con, d’altro canto, sta proseguendo ormai da diverso tempo. Tutto è partito ...

repubblica : Titolo sessista contro Virginia Raggi, Vittorio Feltri a processo per diffamazione [aggiornamento delle 14:20] - nino_pitrone : - BBBernyc : @marioimprota72 @ElioLannutti Speriamo. Va a leggere l’ultimo stupidissimo tweet di Scanzi contro Feltri... -