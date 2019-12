Fedele sicuro – Mertens ha già firmato con un altro club

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Enrico, procuratore, in diretta su Televomero ha parlato del futuro die di Rino Gattuso– L’ex dirigente èche il neo-allenatore azzurro resterà fino a giugno mentre per il belga si è sbilanciato affermando che ha già una nuova squadra: “Driesandrà via, secondo me ha già una nuova squadra. Quale sia lo dovrete scoprire voi, io non sono un giornalista.Il Napoli sta cercando di migliorare i contratti sia di Zielinski che Milik ma non solo, anche per Callejon pare ci possa essere un cambio di rotta positivo. L’ex Real potrebbe restare e far parte del futuro di questa squadra. Vedremo come andranno le cose ma, ad oggi, queste sono le notizie che ho. Gattuso? A fine stagione andrà via” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Venerato spiega i motivi della crisi del Napoli Buffon elogia la ...

