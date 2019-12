Farmaci scaduti ai pazienti | ex primario condannato

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Accusato di aver impiantato stent connelle arterie dei, un exè statoa 7 anni e 6 mesi di reclusione dal Tribunale di Catania. A riportare la notizia è il quotidiano La Sicilia, secondo cui la sentenza di primo grado a carico di Alfredo Ruggero Galassi – all’epoca dei fatti contestati a capo dell’unità di Emodinamica dell’ospedale Cannizzaro e finito a processo con due cardiologi dello stesso reparto – sarebbe arrivata il 18 dicembre scorso. Assolti gli altri due specialisti. Stent conexIl Tribunale di Catania haa 7 anni e 6 mesi di reclusione l’exdell’unità di Emodinamica del Cannizzaro, Alfredo Ruggero Galassi, accusato di aver impiantato stent connelle arterie di alcunidurante interventi di angioplastica. La sentenza di primo grado è ...

