Fantasmagorico Samsung Galaxy S11 | teleobiettivo da minimo 48MP oltre al principale da 108

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Vuole primeggiare ilS11 in campo fotografico:al sensoreda 108MP presentato la scorsa estate, secondo Ice universe il top di gamma sudcoreano monterà uncon risoluzione non inferiore ai, cui bisognerà anche aggiungere quelli dei restanti sensori, come nel caso del grandangolare, di cui ancora non sappiamo darvi notizie. Il noto leaker non ha dubbi: ildasarà una caratteristica di tutta la gamma (S11, S11 Plus e S11e). Ci si potrà divertire nell'andare anche al di dà dei semplici ingrandimenti di scena, senza rinunciare, grossomodo, alla qualità dell'immagine. Se le indiscrezioni sopra descritte venissero confermate, il distacco deiS11 rispetto agli attualiS10 sarebbe ragguardevole (sensoreda 12MP,da 12MP e grandangolare da 16MP: questa la ...

OptiMagazine : Fantasmagorico #SamsungGalaxyS11: teleobiettivo da minimo 48MP oltre al principale da 108 -