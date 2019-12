Fallito il blitz di Forza Italia. Prescrizione all’ultimo miglio. L’Anm promuove la norma del Guardasigilli Bonafede. “La strada è giusta, non ci sarà nessuna apocalisse” (Di giovedì 19 dicembre 2019) blitz Fallito. L’ultimo tentativo di Forza Italia di bloccare la riforma della Prescrizione sbatte contro il muro della maggioranza in commissione Giustizia al Senato. Dove il partito di Silvio Berlusconi – uno che di Prescrizione se ne intende – aveva proposto di rinviare al 2022 l’entrata in vigore della norma contenuta nello Spazzacorrotti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che blocca il decorso dei termini – salvando i processi – dopo la sentenza di primo grado. Proposta respinta 12 voti contro 11 dall’Ufficio di presidenza della commissione. Insomma, un epilogo che assomiglia tanto al remake del film andato in onda a Montecitorio qualche settimana fa, quando la stessa sorte era toccata alla richiesta dell’azzurro, Enrico Costa, di assegnare l’iter d’urgenza alla sua proposta di legge per disinnescare lo stop alla Prescrizione. Che, a questo ...

