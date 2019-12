F1 | Ross Brawn sul punto aggiuntivo | “E’ stato un successo | potrà essere decisivo”

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tra le novità del Mondiale 2019 di F1, iladdizionale è stata una variante rispetto al consueto. Un aspetto che non ha inciso molto però, soprattutto per via del dominio della Mercedes, in buona parte delle gare, andando quindi a svilire la conquista di quelche, a volte, èmarchiato dai leader “Cannibali”. Giova ricordare che l’ottenimento del +1 è condizionato dal fatto che il pilota in questione debba trovarsi nella top-10. Sono stati dunque 19 i punti assegnati ed anche in questo caso Lewis Hamilton è davanti a tutti con 6 giri veloci, a precedere il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (4), l’olandese della Red Bull Max Verstappen (3) e il tedesco dellaa Sebastian Vettel, in compagnia di Valtteri Bottas e di Pierre Gasly (2). Dati alla mano, quindi, non vi èun grande stravolgimento della graduatoria, ma il direttore sportivo ...

