F1 | Max Verstappen | “Il 60% dei piloti in griglia avrebbe vinto il Mondiale con la

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Maxè sicuramente uno dei personaggi più controversi ed interessanti degli ultimi anni nell’ambiente deldi Formula 1. L’olandese della Red Bull ha un talento immenso ed è capace di portare il mezzo che guida al limite, ma è il suo atteggiamento in pista e fuori dalla pista che fa storcere il naso a molti addetti ai lavori. Il figlio di Jos non ha peli sulla lingua e anche questa volta ha lanciato un messaggio molto chiaro nei confronti del campione del mondo in carica Lewis Hamilton nel corso di una trasmissione televisiva olandese. “Se io fossi a bordo di quella macchina vincerei titoli – ha dichiarato Max a Ziggo Sport – Hamilton ovviamente è un pilota molto buono e uno dei migliori della storia, ma il 60% deiattualmente insarebbero stati Campioni del Mondo con la Mercedes”. A proposito invece del mercato e ...

