F1 | il motore Ferrari ha superato quello Mercedes nel 2019 Obiettivi trazione e carico

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’anno solare non è ancora terminato ma per il circus della Formula 1 è già tempo di rimettersi all’opera dopo qualche settimana di pausa per buttarsi a testa bassa sul progetto della vettura 2020. In casaquesta stagione non è certo andata come ci si aspettava, con la SF90 presentata il giorno del lancio con un entusiasmo difficilmente equiparabile agli anni passati che è ulteriormente cresciuto dopo i test pre-stagionali di Barcellona. E poi, dopo un duro inverno per costruirlo mattone dopo mattone, in un attimo il castello è crollato. Fin dalla prima gara a Melbourne si è creato un forte allarmismo riguardo alla reattività della monoposto nella parte guidata ma si sperava il problema fosse dovuto all’atipicità del tracciato, cosa che chiaramente si è scoperto poi non essere affatto vera. Del disastroso percorso intrapreso fino ad agosto un elemento è, però, ...

giulyleclerc : RT @GiulyDuchessa: #Ferrari Convention today #Vettel “Singapore il momento più bello. Positivo aver avuto tanti cv in macchina, un motore f… - andytroll : RT @GiulyDuchessa: #Ferrari Convention today #Vettel “Singapore il momento più bello. Positivo aver avuto tanti cv in macchina, un motore f… - Racearrow : RT @GiulyDuchessa: #Ferrari Convention today #Vettel “Singapore il momento più bello. Positivo aver avuto tanti cv in macchina, un motore f… -