Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ore decisive per sbloccare il negoziato, in campo Conte il patron di Mittal. l 30 dicembre l’udienza del Riesame sull’altoforno 2. Slitta a gennaio il Dl Taranto

fisco24_info : Ex Ilva, il piano del Governo ha un costo di 3 miliardi: Ore decisive per sbloccare il negoziato, in campo Conte il…