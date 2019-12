Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi giovedì 19 dicembre 2019

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019)e 10e: idi1919, alle ore 20 va in scena l’delnumero 152 dele del 10e. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’dele del 10ein programma, 19, alle ore 20 in punto. Ecco idell’ultimadelruota per ruota:: idin. 152 del 19).in diretta alle ore 20 (Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) NAZIONALE 76 – 21 – 71 – 33 – 41 BARI 46 – 63 – 61 – 8 – 60 CAGLIARI 79 – 3 – 74 – 37 – 57 FIRENZE 6 – 67 – 56 – 88 – 47 GENOVA 49 – 86 – 68 – 30 – 62 MILANO 80 – 5 – ...

controcampus : #Lotto #SuperEnalotto e #10eLotto #estrazione dei numeri vincenti ?? - zazoomnews : Estrazione Superenalotto lotto e simbolotto di oggi giovedì 19 dicembre - #Estrazione #Superenalotto #lotto - GiGi_Lotto : Estrazione MillionDAY del 19-12-2019 di giovedì -