Escluso collegamento tra politici e Casalesi | prescrizione per ex sindaci del casertano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoOrta di Atella (Ce) –iltra iimputati e il clan dei, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato il proscioglimento dell’ex sindaco di Orta di Atella, Angelo Brancacci e dell’ex primo cittadino di Gricignano d’Aversa, Andrea Lettieri. Quest’ultimo è stato assolto “perchè il fatto non sussiste” da un’altra accusa, quella di concorso esterno in associazione camorristica. In questo modo si è chiusa la vicenda che aveva puntato i riflettori su Gricignano multiservizi, società creata per la gestione di alcuni servizi comunali. La Dda aveva chiesto 12 anni per Lettieri e 8 per Brancaccio, detenuto a Secondigliano per una condanna, non definitiva, a 6 anni per associazione camorristica. L'articolotraper ex ...

