Eros Ramazzotti | lo scoop è già sulla bocca di tutti | “C’è il ritorno di fiamma”

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Gli ultimissimi gossip danno Marica Pellegrinelli in dolce attesa. Dopo la rottura con, la modella ha ritrovato il sorriso accanto a Charley Vezza, l’imprenditore e designer con cui, dopo una lunga serie di paparazzate iniziate l’estate scorsa, è da poco uscita allo scoperto sui social. E se fino a qualche giorno fa non si faceva che parlare di una loro convivenza, ora l’indiscrezione regina è quella secondo cui Marica starebbe aspettando già un figlio dal nuovo compagno. A scatenare i pettegolezzi alcune foto apparse sul settimanale Diva e Donna in cui la coppia è al party di Maurizio Cattelan. Gli scatti apparsirivista mostrano Marica e Charley felici e complici ma, soprattutto, nasconderebbero un pancino sospetto. Che, nota il settimanale, lei si tocca più volte. Inoltre, a conferma di questa voce, uno degli ultimi scatti social della Pellegrinelli: una vecchia ...

