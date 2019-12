Eros Ramazzotti bomba gossip | “Ritorno di fiamma con una sua ex”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019)e Marica Pellegrinelli hanno ufficializzato la fine della loro storia d’amore (durata più di dieci anni) qualche mese fa. Dopo il video Instagram del cantante, attraverso il quale commosso e quasi affranto dal dolore, ha chiesto ai suoi follower di portare rispetto alla madre dei suoi figli e di evitare ingiurie ed offese gratuite, i protagonisti della vicenda hanno preferito chiudersi in un totale silenzio. In queste ore, però, dalle pagine del settimanale Oggi, è stata lanciata un’indiscrezione che riguarda proprio il cantante. L’indiscrezione suSecondo quanto riportato nelle pillole didel settimanale,si sarebbe riavvicinato ad una sua ex: “Si mormora che anche persia un periodo sereno e ricco di novità. Si dice che abbia ritrovato la carica e l’entusiasmo grazie al ritorno dicon una persona con ...

