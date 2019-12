Eros e cibo | gli alimenti che migliorano le nostre prestazioni a letto | parla la scienza

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Chocolat, Per incanto o per delizia, 9 settimane e 1/2:, il cinema ce lo ha raccontato in ogni salsa ma è un binomio che va ben oltre lo schermo. Da non sottovalutare anche secondo la, che risponde così ad una domanda essenziale: ilpuò davvero migliorare le? A spiegarlo è l’andrologo e urologo romano Andrea Militello, che ha svelato come alcuni cibi in particolare possano migliorare o peggiorare lesessuali. Gliche assomigliano in qualche modo alle parti del corpo umano tendono ad aumentare il desiderio sessuale. Qualsiasisano fa bene al sesso, mentre l’alcool penalizza in generale la vita sessuale, “perché aumenta il desiderio ma diminuisce le”, spiega il dottor Militello. Noci, fragole, avocado, angurie e mandorle possono aiutare in particolare la libido ...

MENUETTOit : #Food e #Music: A Roma arte, eros e cibo anche a Natale. Un sabato stuzzicante in compagnia di 'Erotic Lunch' - Notiziedi_it : A Roma arte, eros e cibo anche a Natale. Un sabato stuzzicante in compagnia di “Erotic Lunch”… - lavocedigenova : Cibo ed Eros… Dimmi come mangi e ti dirò che sesso fai -