Emergenza rifiuti a Roma | Raggi apre a Zingaretti e dice sì alla discarica | si farà a

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Regione e Comune vicini a un'intesa per l'dopo l'incontro di mercoledì sera: scongiurata l'ipotesi commissariamento da parte della Regione dopo che la sindacaha detto sì. Ora si tratta sulla sito da individuare che con molte probabilità sarà quello di Tragliatella.

