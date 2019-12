Emergenza 118 | Ficco Saues | Bene pool di magistrati anti-aggressioni

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il, sindacato autonomo urgenzasanitaria, esprime il proprio apprezzamento al Procuratore della Repubblica di Napoli per l’istituzione di una speciale sezione diche si occuperanno dei reati di aggressione al personale dell’sanitaria. “Plaudiamo all’iniziativa del dottor Giovanni Melillo – sottolinea il presidente nazionale delPaolo– certi che contribuirà concretamente alla prevenzione e alla repressione di reati così particolarmente esecrabili e perpetrati peraltro nei confronti di chi, spesso in contesti e in condizioni difficilissime, si prodiga per salvare vite umane”. “Auspichiamo che intanto il Parlamento approvi norme maggiormente repressive nei confronti degli autori di questi reati ed intervengano per affrontare con la massima determinazione la grave criticità della carenza di personale medico e infermieristico, spesso alla ...

