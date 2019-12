Ema | in 300 dal tirocinio al contratto La Uilm irpina esulta | Ristabilita la legalità

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Sarà un Natale diverso per circa 300 tra uomini e donne che hanno visto riconosciuto il diritto ad avere un posto di lavoro secondo i criteri dettati dalle leggi in materia: grazie all’impegno delladi Avellino è arrivata la trasformazione del periodo di “formativo” a rapporto di lavoro subordinato presso gli stabilimenti Ema e Po.Ema di Morra De Sanctis. La vicenda, che oggi registra un epilogo felice, è partita da una denuncia delladi Avellino inoltrata dal segretario Gaetano Altieri con la richiesta agli organi ispettivi di verificare la regolarità delle assunzioni “in” ed “apprendistato” presso la Ema nonchè rispetto alle procedure adottate per eventuali finanziamenti pubblici agevolati ottenuti dalla Rete Po.Ema. A seguito degli accertamenti da parte dell’Ispettorato del Lavoro congiuntamente alla Guardia di Finanza di Avellino, è emerso che i ...

ilCiriaco : #Irpinia Lavoro, Ema 300 “tirocini” diventano “subordinati” - ottopagine : Svolta Ema. per 300 tirocinanti arriva il contratto #MorradeSanctis - Orticalab : Alla Ema di Morra De Sanctis 300 'tirocini' diventano 'subordinati': vittoria della Uilm di Avellino -