Elisabetta Garzo candidata dal Csm alla presidenza del tribunale di Napoli

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La Quinta Commissione del Csm ha deciso stamane, all’unanimità, di proporre al plenum la nomina di(attuale presidente deldinord) quale nuovo presidente deldi. Ad annunciarlo è stato stamane in plenum il presidente della Quinta Commissione, Mario Suriano. La nomina per il nuovo presidente deldisarà discussa in plenum presumibilmente a gennaio. L'articolodal Csmdeldiproviene da Ildenaro.it.

PupiaTv : Elisabetta Garzo nuova presidente del Tribunale di Napoli - -