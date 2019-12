Elisa Isoardi cita Antonella Clerici | irruzione a La prova del cuoco

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 19 dicembre 2019)menzionata dadopo l’a sorpresa di un’ospite a LadelInizio di puntata con sorpresa, è il caso di dirlo, quello de Ladeldi oggi, giovedì 19 dicembre 2019: in apertura di trasmissione, tra gli applausi del pubblico presente nello studio 2 della sede Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e la sigla ancora in sottofondo,ha infatti ricevuto una sorpresa inaspettata, ossia la visita della storica regista de Ladel, Simonetta Tavanti. Oggi sono venute a trovarmi un po’ di persone. Facciamo un applauso a Simonetta Tavanti, che è stata la mitica regista de Ladelper tanti anni conha asserito, facendo entrare in studio la sua ospite, visibilmente emozionata. Ladelabbraccia l’ex regista, che ricorda le edizioni di ...

gaetano_barbati : Ve la giro come mi è arrivata: gotica amica di lunga data di Elisa Isoardi, a voi le conclusioni. - AlbaBellu : @giuliaselvaggi2 Io non le darei tutta questa importanza è il gesto che molti vorrebbero fare a il coso Bene, lei l… - mayafterdark : RT @ribster_: ho un debole per i titoli in prima pagina delle riviste da signora che si trovano nei saloni delle parrucchiere, oggi sono ri… -