E’ morta Marisa Ombra | ex vice presidente dell’Anpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019). La partigiana, nata nel 1925, è stata uno dei simboli della lotta al fascismo. L’Anpi: “Perdiamo una grande amica”. TORINO –. Ad annunciare la scomparsa di una delle partigiane della Seconda Guerra Mondiale è stata l’Anpi, associazione che ha visto coinvolta in prima persona la donna nel ruolo di. “, la nostra cara, non c’è più. Lo abbiamo appreso stamane con immenso dolore e commozione“. La famiglia non ha comunicato le cause della scomparsa di una delle donne simbolo della lotta al fascismo. Nelle prossime ore saranno molte le persone che andranno a dare l’ultimo saluto all’exdell’Anpi. Il ricordo dell’Anpi L’Anpi in una nota ha voluto ricordare: “Il suo ruolo è stato importantissimo ...

