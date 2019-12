È anti-transgender | il mondo Lgbt contro J K Rowling

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Alessandro Zoppo La scrittrice della saga di Harry Potter è stata travolta dalle accuse sui social: ha difeso una ricercatrice licenziata per aver sostenuto che un uomo non può cambiare sesso e diventare donna In tempi di social network basta un tweet “politicamente scorretto” per scatenare una vera tempesta. È quello che è capitato a J.K., scrittrice da 500 milioni di copie grazie alla celebre saga di Harry Potter. La mamma del maghetto di Hogwarts ha preso una posizione scomoda su Twitter e l’ha difesa con le unghie e con i denti.ha postato un cinguettio in favore di Maya Forstater, una ricercatrice britannica licenziata dal Centre for Global Development di Londra (una nonprofit che si occupa di sviluppo sostenibile) per aver sostenuto, sempre via social, che un uomo non può cambiare il proprio sesso biologico e diventare donna. “Ciò che mi sorprende – è ...

