Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nove arresti e 64 feriti, di cui 16 finiti in ospedale: è il bilancio degli scontri a Barcellona trae polizia nella zona del Camp Nou chefatto da cornice al Clasico contro il Real Madrid, terminato a reti bianche. Tra i feriti ci sono almeno 39 agenti dei Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, due dei quali in gravi condizioni. Sono stati tutti colpiti dal lancio di oggetti. L'imponente dispositivo di polizia, con 4 mila agenti, ha evitato che la protesta avesse un bilancio più grave. Nel pomeriggio c'era stata tensione quando gli attivisti di Tsunami Democratic avevano fatto un sit-in pacifico sedendosi in mezzo alla strada che porta alla stadio (lo slogan della protesta era "Spain, sit and talk", Spagna siediti e parla). Gli incidenti più gravi si sono verificati pocol'inizio della partita nella zona di Las Corts, a sud dello stadio, ...

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Dopo il #Clasico gli #indipendentisti #catalani hanno menato le mani - news_confusenet : Dopo il Clasico gli indipendentisti catalani hanno menato le mani - contribuenti : Dopo il Clasico gli indipendentisti catalani hanno menato le mani -