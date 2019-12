Doping | la Russia fa ricorso contro la squalifica di 4 anni

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La Rusada, l’agenzia antirussa ha deciso di presentareladi 4dalle principali competizioni sportive internazionali, imposta alladalla Agenzia Internazionale Anti, la WADA. Lo ha annunciato il presidente del consiglio di supervisione della Rusada Aleksandr Ivlev. La decisione sarà comunicata alla WADA entro 10-15 giorni, facendo così scattare automaticamente il processo d’appello presso la Corte d’arbitrato per lo Sport di Losanna. Sulla questione è intervenuto anche Vladimir Putin, nel corso della conferenza stampa di fine anno: “La decisione della Wada è ingiusta e contraria al diritto internazionale e punisce ladue volte per lo stesso crimine. Non è mai successo prima: ci hanno escluso dalle ultime Olimpiadi e ora è accaduto di nuovo”. L'articolo, lafala ...

