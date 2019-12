Donne che odiano le donne di successo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Alessandro Sallusti Dicono che il 2019 sia stato l'anno delle, da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, a Mette Frederiksen, la danese più giovane premier di sempre, passando per Carola Rackete e, ovviamente, l'immancabile Greta. Per noi ometti è una stagione difficile, certo non piace a Sergio Vessicchio, fino a poche settimane fa oscuro giornalista di Agropoli. L'uomo si fa per dire prima ha dato di matto per la presenza di una guardalinee femmina in una partita di calcio locale, cosa che gli è costata la radiazione dell'Ordine dei giornalisti, poi l'altra sera ha sfogato il suo odio contro il gentil sesso dando di fatto e in diretta delle zoccole a Barbara D'Urso e alle sue ospiti durante l'ultima puntata di Live Non è la D'Urso su Canale5. Nella contesa che ne è seguita un'altra donna, Selvaggia Lucarelli, ha preso le parti di Vessicchio: ...

