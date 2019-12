Donnarumma Juventus | ora si può davvero | affondo totale | i nuovi dettagli!

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di giovedì 19 dicembre 2019)- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come sottolineato da “Alfredo Pedullà“, lanon avrebbe perso di vista il possibile affare. Di fatto, Paratici potrebbe valutare attentamente il possibilein vista della prossima estate, ma attenzione alle possibili richieste del Milan. Contratto in scadenza nel 2021, con bianconeri pronti a sacrificare Szczesny pur di arrivare all’attuale portiere della Nazionale italiana., cifra al ribasso? Ecco perchè… Un affare che potrebbe decollare sulla base di 50 milioni di euro, considerato il prossimo contratto in scadenza del portiere rossonero (2021). Laosserva interessata e, come detto, Paratici potrebbe decidere di sacrificare addirittura Szczesny. Leggi anche: Sarri, il tecnico tuona contro il calcio italiano: le ...

