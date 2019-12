Donna uccisa | il marito la strangola | aveva 31 anni e due figlie

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ennesimo episodio di femminicidio del 2019, con unadala seguito di una furibonda lite come tante neno già avute. Si chiamava Elisa Bravi lanel corso di una lite in famiglia. E si tratta di un femminicidio in piena regola. Il fatto è avvenuto a Glorie di Bagnacavallo, … L'articoloilla31e dueè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Tg3web : Ancora un atto di violenza sulle donne. L'ultima vittima, una madre di due bambini. Sarebbe stata uccisa durante un… - elenamente3 : RT @EugenioCardi: #Ravenna: La donna uccisa a mani nude dal marito la notte scorsa aveva solo 31 anni ed aveva due bambine di 6 e 3 anni.… - BrunaGueze : RT @EugenioCardi: #Ravenna: La donna uccisa a mani nude dal marito la notte scorsa aveva solo 31 anni ed aveva due bambine di 6 e 3 anni.… -