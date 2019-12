Donna uccisa a mani nude nel Ravennate | arrestato il marito

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019)nel, fermato il. L’uomo, accusato di omicidio volontario aggravato, ha confessato dopo un lungo interrogatorio. GLORIE DI BAGNACAVALLO (RAVENNA) – Nuovo femminicidio in Italia. Unadi 31 anni è statanella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2019 neldal. L’uomo, accusato di omicidio volontario aggravato, ha confessato al termine di un lungo interrogatorio. Una morte che ha sconvolto l’intero centro di Glorie di Bagnocavallo. La coppia, infatti, era molto conosciuta in zona anche se da poco si era trasferita in questa città.nelSecondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, nella coppia ultimamente si erano registrate alcune tensioni tanto che era seguita da un consulente. L’omicidio si è consumato nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2019. Al ...

