Don Matteo 12 | la notizia sull’amata serie tv Rai è ufficiale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) A lungo si è parlato della 12esima stagione di Don, quella che sarà anche l’ultima della celebre fiction che vede come protagonista Terence Hill. Come è già stato ufficializzato alla presentazione dei palinsesti Rai, la messa in onda di Don12 rimane prevista per il prossimo 2020 e il formato della nuova stagione prevede dieci film da 100 minuti, cambiando quindi notevolmente le abitudini del pubblico. Lapiù longeva targata Lux Vide compie nel 2020 vent’anni ma non smette di rinnovarsi: new entry ancora top secret arricchiranno il già notevole cast, che potrebbe vedere anche ritorni eccellenti, come quello di Simone Montedoro (il capitano dei carabinieri Giulio Tommasi), Nadir Caselli (Lia, nipote del maresciallo Cecchini che ha sposato Tommasi) e Flavio Insinna, il capitano Anceschi.La cornice della città di Spoleto si conferma ...

