Disegna un neutrino! Lanciata la competizione KM3NeT-INFN (Di giovedì 19 dicembre 2019) Come immagini un neutrino? Che forma e che colore ha per te? La collaborazione KM3NeT, insieme all’INFN, ha appena lanciato la competizione “Disegna un neutrino!”, rivolta a bambini della scuola materna e primaria, a giovani studenti della scuola secondaria, e anche ad adulti che hanno lasciato la scuola da un po’. Sarà possibile partecipare alla competizione inviando il proprio disegno dal 10 gennaio fino al 15 marzo. Si tratta di un concorso internazionale che si svolge contemporaneamente in Italia, Francia, Spagna, Grecia, Georgia, Marocco e Sud Africa. I neutrini sono tra le particelle più misteriose e sfuggenti che conosciamo, sono prodotte da molti eventi che avvengono nell’universo e sulla Terra. Riuscire a osservarli, per scoprire la loro origine e altre informazioni, è però un’impresa difficile, nonostante siano numerosissimi: basti pensare che ogni secondo migliaia di ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Disegna neutrino