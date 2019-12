Diodato a Sanremo 2020 e a febbraio l’album Che Vita Meravigliosa

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L'album sembra ormai confermarlo: ci sarà? A pochi giorni dalla chiusura del cast dei 22 Big in gara, già nelle mani di Amadeus e dei rispettivi discografici, spunta l'album di. Il titolo è Chee la data del rilascio è quella di venerdì 14. Una coincidenza? Non sembra. Su Twitter più di qualcuno ha notato che l'annuncio del disco fosse proprio in concomitanza con la chiusura della lista die del restoha già anche delle date del tour fuori, anche queste in programma nel. Chi mai andrebbe oggi ai concerti di unche appare e scompare rimanendo in quel limbo strano di cui fanno parte i musicisti di indubbio talento che stentano a vendere biglietti di concerti? Ecco allora che in suo supporto arriva, una vetrina importantissima per gli artisti italiani. E allora tutto torna, il cerchio si ...

