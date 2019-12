Dimagrire | quando lo sport non basta | i consigli degli esperti

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Di seguito un approfondimento pubblicato sul portale Humanitas in merito a dieta, dimagrimento e. L’attività fisica, specialmente se regolare, porta enormi benefici a tutto il corpo e alla mente. Muoversi mantiene il metabolismo attivo e stimola la massa muscolare, l’unica parte del nostro organismo che “consuma calorie”. Eppure, per, potrebbe nonre: l’esercizio fisico, senza il supporto di una giusta alimentazione, non è sufficiente a perdere peso (a meno che si svolgano dosi veramente elevate di esercizio), e non va usato come scusa per poter mangiare troppo, o mangiare male. Se ne è parlato con la professoressa Daniela Lucini, Responsabile della Sezione di Medicina dell’Esercizio e Patologie funzionali di Humanitas attraverso il loro portale. Lo: non una scusa ma un adiuvante C’è chi pensa che andare in palestra possa essere la scusa perfetta per ...

