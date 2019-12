“Detto Fatto” chiude | anticipazioni sull’ultima puntata di domani

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019) È chiusura anche per il programma di Bianca Guaccero, “Detto fatto”, in onda alle 14 ogni giorno su Rai2., venerdì 20 dicembre, andrà in onda ultimaprima della pausa natalizia. Ladiandrà in onda eccezionalmente fino alle 17:10 e avrà tra gli ospiti Arisa. La cantante parteciperà al tutorial del make up artist Simone Belli. “Detto Fatto”: ultimaprima della chiusura Sarà Arisa l’ospite speciale di quest’ultimadel 2019, eccezionalmente prolungata fino alle 17,10. Insieme anche e ai consueti tutor in studio, anche Pinella Passaro con le sue spose, le esperte di economia domestica Titti & Flavia e l’immancabile focus sull’oroscopo del 2020 insieme a Mauro Perfetti. E ancora consigli per il pranzo di Natale, con il menu creato ...

papa_cannolo : RT @jacopo_iacoboni: Mueller, andandosene, lo spiegò benissimo: non siamo stati in grado di esonerare il presidente, ma incriminare un sitt… - STAELLARE : @atarvssia @koomfortable Si ma cosa è successo di preciso? Che hanno detto/fatto? - stefano_p86 : @mari_arena75 Detto fatto -