Denunciato abusivo | minaccia donna con pretesa economica per parcheggio

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – Ha prestato la sua ‘opera’ di parcheggiatoreper far posteggiare l’auto di unaromana di 36 anni nei pressi del Lungotevere San Paolo, a Roma, ma quando questa gli ha corrisposto un’offerta – giudicata troppo esigua – l’uomo, un cittadino del Bangladesh di 51 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, ha pensato bene dire l’automobilista e di tentare addirittura di entrare nell’abitacolo per costringerla a pagare la sua ‘tariffa ordinaria’, 5 euro. Purtroppo per lui, la vittima ha avuto il sangue freddo e la prontezza di utilizzare una bomboletta di spray al peperoncino con cui ha neutralizzato l’aggressore e, subito dopo, ha composto al telefono il Numero Unico di Emergenza 112. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, raggiunto il posto in ...

