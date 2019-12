Denaro in cambio dei dati personali di 170mila persone | 12 misure cautelari

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma –sensibili indi. Hanno estratto abusivamente, indi mazzette e facilitazioni varie,come: generalita’ complete, codici fiscali, indirizzi di residenze, posizioni lavorative, redditi epatrimoniali, visure camerali, contributi versati, di oltrefisiche. Per questo il Nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di Finanza, su richiesta della Procura capitolina, sta dando esecuzione a 12nei confronti di altrettanti soggetti di cui 6 agli arresti domiciliari, 4 sospensioni dal pubblico ufficio e due interdizioni dall’esercizio dell’attivita’ imprenditoriale. Fra lecoinvolte ci sarebbero anche 2 finanzieri e 5 dipendenti pubblici infedeli impiegati presso l’Inps, Mef, Agenzia delle Entrate, Camera di commercio e un dipendente del Comune di Marino. Le ...

