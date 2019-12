Delitto di Garlasco | legale Stasi | “Nuovi accertamenti lo scagionano”

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Due nuovitecnici scagionerebbero Alberto, l’uomo che sta scontando 16 anni di carcere per ildi Chiara Poggi, avvenuto ail 13 agosto 2007 (UN CASO LUNGO 10 ANNI - LE TAPPE). A rivelarlo è Laura Panciroli, l’avvocato che ha sostituito gli 'storici' difensori di. Per il, i due nuovi, "non difensivi ma oggettivi e terzi, portano ad escludere la presenza di Albertosul luogo dell'omicidio". "Nuovi elementi danno spallata a tesi responsabilità di" Le dichiarazioni del nuovo difensore sono arrivate dopo il servizio de 'Le Iene' nel quale l'ingegner Roberto Porta e il dottor Alberto Miatello hanno svolto deglitecnici per dimostrare proprio l'incompatibilità della presenza dia casa delle fidanzata Chiara, nel momento in cui sarebbe avvenuta l'aggressione. "In un quadro ...

