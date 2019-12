Decimati | Lucia Annunziata racconta il dramma dei cristiani perseguitati in Iraq

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Una pagina di storia dura e forte quella che andrà in onda questa sera su Rai3. A partire dalle 23.20, la rete trasmetterà, un documentario in cuie Padre Enzo Fortunato percorreranno, con i telespettatori, un viaggio in presa diretta nel nord dell’– nella valle di Ninive - nei luoghi in cui vivevano e vivono ioggi, che insieme alla comunità yazida sono stati tra i piùdalla rabbia dello Stato Islamico. Qaraqosh, Alqosh fino a Mosul, il documentario passa in rassegna intere città e posti completamente rasi al suolo, chiese incendiate, monasteri deturpati, mostrando l’azione di distruzione, non solo puramente fisica ma culturale che lo Stato Islamico ha inferto a quella che è stata in passato la comunità più prestigiosa e benestante del paese. Attraverso le testimonianze di sacerdoti e vescovi e il racconto di chi ...

AssociazioneE : RT @AuxiliumCoop: Orgogliosi di aver ospitato, a Mondo Migliore, l’anteprima del documentario #Decimati, realizzato da @padrenzo e la diret… - AuxiliumCoop : Orgogliosi di aver ospitato, a Mondo Migliore, l’anteprima del documentario #Decimati, realizzato da @padrenzo e la… - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 19 dicembre alle 23.20 su Rai3 va in onda “Decimati”, di Lucia Annunziata e Padre Enzo Fortunato con la reg… -