De Magistris | “Oggi 330 arresti per Ndrangheta | 12 anni fa da pm indagai le stesse

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019), De: “Dodicifa i poteri forti fermarono le mie indagini” C’è molto della famosa inchiesta Why Not nella maxi-operazione che oggi, giovedì 19 dicembre, ha portato a 330coordinati dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Per questo Luigi De, oggi sindaco di Napoli, ha vissuto gli esiti dell’operazione come un risarcimento per il lavoro da lui svoltofa nella veste di magistrato. TPI lo ha intervistato. Luigi De, oggi sono stati arrestati uomini che lei già 12fa aveva individuato come anelli di congiunzione tra mafia e massoneria. È una rivincita? Ma no, rivincita no. Quella partita, da un punto di vista formale, ormai è stata chiusa e quelli che avevano interesse hanno portato a casa il risultato. Però c’è la soddisfazione di vedere che quello che avevo fatto era una giusta intuizione e che era doveroso ...

bisquit501 : RT @oinot49: 'Ndrangheta, de Magistris: 'Mi revocarono inchiesta dopo avviso a Pittelli' - oinot49 : RT @oinot49: 'Ndrangheta, de Magistris: 'Mi revocarono inchiesta dopo avviso a Pittelli' - oinot49 : 'Ndrangheta, de Magistris: 'Mi revocarono inchiesta dopo avviso a Pittelli' -